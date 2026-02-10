Судебные приставы Подмосковья напомнили о возможности погашения долгов онлайн

Во Всемирный день безопасного интернета судебные приставы Московской области объяснили жителям, как правильно решать вопросы, связанные с долгами. Самый надежный способ — использовать официальный портал государственных услуг.

На сайте работают все необходимые сервисы Федеральной службы судебных приставов.

Через госуслуги можно быстро проверить информацию по тому или иному делу, оплатить задолженность в один клик или направить приставам обращение. Уведомления о возбуждении дела тоже приходят в личный кабинет на портале. Это не только удобно, но и безопасно, так как общение происходит в защищенном режиме.

Официальные постановления приставы направляют только двумя путями — через сайт государственных услуг или почтой. Во всех других случаях человек сталкивается с мошенниками.

Звонящим никогда нельзя сообщать данные карт или переводить средства.

Проверить наличие долгов можно и на официальном сайте управления ФССП по Московской области. Там же в разделе «интернет-приемная» можно оформить запись на визит в учреждение. Для общих вопросов работает бесплатная автоматическая справочная служба по телефону 8(800)303-00-00.

Главный совет от приставов — всегда быть внимательными и не переходить по сомнительным ссылкам в сообщениях.