Судебные приставы Подмосковья депортировали 4617 незаконных мигрантов за год

Судебные приставы Подмосковья выдворили за пределы Российской Федерации более 4,6 тысячи незаконных мигрантов с начала года. Исполнение судебных решений об административном выдворении жителей других стран осуществляет Межрайонное отделение судебных приставов по административному выдворению Главного управления ФССП России по Московской области.

По информации ведомства, с начала года в центры временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) поступило свыше 4,7 тысячи человек. Из них 4617 мигрантов были направлены в пункты пропуска через государственную границу России, что составляет вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом около 80% из них самостоятельно приобрели проездные документы.

Наиболее распространенными статьями, по которым иностранцы привлекаются к ответственности, являются статьи 18.8 и 18.10 Кодекса об административных правонарушениях, которые касаются нарушения правил въезда в Россию и незаконной трудовой деятельности.

В одном из недавних случаев сотрудники специализированного отдела по охране зданий ФССП России выяснили, что группа из 22 иностранцев не смогла объяснить свое присутствие вблизи охраняемого объекта и не предоставила документы, подтверждающие законность их нахождения в стране. По решению Шатурского городского суда все 22 человека признали виновными по статье 18.8 КоАП РФ и депортировали.

Административное выдворение применяется в отношении иностранных граждан или лиц без гражданства, совершивших действия, противоречащие интересам государственной безопасности, охране общественного порядка или охране государственной границы. Суд принимает решение о выдворении для защиты здоровья и нравственности населения, а также интересов граждан Российской Федерации и других лиц.