Судебные приставы передали конфискованный в Клину автомобиль на нужды СВО

Конфискованные по решению суда автомобиль Haval и прицеп передали в собственность Министерства обороны России. Имущество отправят в зону СВО.

Исполнительные производства о конфискации имущества в пользу государства возбудили в Клинском районном отделении ФССП России по Московской области. Иномарку и прицеп владелец использовал для совершения преступлений и перевозил на них наркотики. Это обнаружили и зафиксировали сотрудники ГАИ.

Летом автовладельца осудили, а машину с прицепом по решению суда конфисковали.

Судебные приставы уже передали имущество Министерству обороны России. Его направят на нужды СВО.

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