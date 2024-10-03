Судебные приставы оштрафовали банк за назойливые звонки жительнице Подмосковья

Жительница Подмосковья пожаловалась в Федеральную службу судебных приставов России на частые звонки от сотрудников банка. Они требовали вернуть заем, но злоупотребляли правом на взаимодействие с должником.

Банк признали виновным в административном правонарушении и наказали штрафом в 120 тысяч рублей.

Судебные приставы напомнили, что есть правила, регулирующие взаимодействие кредиторов с должниками. Нельзя звонить в рабочие дни с 22:00 до 08:00 и в выходные с 20:00 до 09:00. Личные встречи с должником не могут проводиться чаще одного раза в неделю. Разрешено делать не больше одного звонка в день, двух звонков в неделю и восьми в месяц. Сообщения можно отправлять не чаще двух раз в день, четырех раз в неделю и 16 раз в месяц.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».