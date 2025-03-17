Судебные приставы обязали родителей в Раменском дать детям образование

В Подмосковье судебные приставы обязали отца обеспечить своим детям получение основного образования. Семья в Раменском попала под внимание комиссии по делам несовершеннолетних, когда дети перестали ходить в 6-й и 5-й классы. После разговоров с родителями, которые не дали результата, комиссия обратилась в суд. Суд постановил, что отец и мать должны принять меры, чтобы дети продолжили обучение.

Оказалось, что оба родителя не работают и живут на пожертвования, а также придерживаются нестандартной идеологии, которая отвергает документы и государственную власть. Приставы пытались договориться со школой, но родители постоянно мешали обучению детей. Пришлось несколько раз возвращаться к принудительному исполнению решения суда.

Со временем ситуация в семье изменилась — родители развелись, дочь стала совершеннолетней, а 17-летний сын остался с отцом, который нашел работу.

«Когда работаешь с людьми, важно так выстроить диалог, чтобы в ходе беседы понять, какие аргументы будут решающими в вопросе исполнения судебного решения. Так и в этом конкретном случае удалось достучаться до родителя и убедить его принять меры по продолжению обучения несовершеннолетнего сына и получения им основного общего образования», — подчеркнул судебный пристав Денис Гаврилов.

По его словам, молодой человек теперь учится по специальному договору и осваивает материал 5 класса.