Судебные приставы напомнили жителям Подмосковья, как проверить долги по оплате

Жители могут получить достоверные сведения о своих долгах и исполнительных производствах на сайте ГУ ФССП России по Московской области или на портале «Госуслуги». В ведомстве предупреждают о поддельных сайтах. Они могут копировать дизайн сервисов в точности до одного знака.

Для проверки задолженности на достоверных источниках нужны только ваши имя, фамилия и дата рождения, рассказывают в службе судебных приставов.

Оплатить долг можно через портал «Госуслуги», на сайте ГУ ФССП России по Московской области или сформировав квитанцию в банке.

В случае возбуждения исполнительного производства уведомление гражданам направляют по почте или в личный кабинет госуслуг. Чтобы юридически значимые документы приходили пользователю в электронном виде, на портале необходимо заранее оформить заявление.