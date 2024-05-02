Судебные приставы Чехова заставили УК провести диагностику газового оборудования в 26 домах | 360°

02 мая 2024, 22:33
Судебные приставы Чехова заставили УК провести диагностику газового оборудования в 26 домах
Судебные приставы Чехова добились исполнения решения суда от УК
Судебные приставы Подмосковья обязали управляющую компанию провести диагностику газового оборудования в 26 многоквартирных домах в Чехове, чтобы определить сроки замены или реконструкции труб. Сотрудники Госжилинспекции региона обнаружили множество нарушений технической эксплуатации, а так как УК игнорировали предписание, пришлось обращаться в суд.
В исковом заявлении сотрудники инспекции указали, что в 26 домах ответчик длительное время не проводил диагностику, чтобы определить степень износа газопровода, тем самым подвергая опасности жизнь и здоровье жителей.
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Суд обязал управляющую компанию выполнить требования Госжилинспекции и устранить нарушения.
Судебные приставы возбудили исполнительное производство и принудительно добились от управляющей компании исполнения решения суда.
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Суд
Госжилинспекция Подмосковья
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