Судебные приставы Чехова заставили УК провести диагностику газового оборудования в 26 домах | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 22:33 Судебные приставы Чехова заставили УК провести диагностику газового оборудования в 26 домах Судебные приставы Чехова добились исполнения решения суда от УК Пресс-служба ГУФССП России по Московской области

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Судебные приставы Подмосковья обязали управляющую компанию провести диагностику газового оборудования в 26 многоквартирных домах в Чехове, чтобы определить сроки замены или реконструкции труб. Сотрудники Госжилинспекции региона обнаружили множество нарушений технической эксплуатации, а так как УК игнорировали предписание, пришлось обращаться в суд.

В исковом заявлении сотрудники инспекции указали, что в 26 домах ответчик длительное время не проводил диагностику, чтобы определить степень износа газопровода, тем самым подвергая опасности жизнь и здоровье жителей.

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Суд обязал управляющую компанию выполнить требования Госжилинспекции и устранить нарушения.

Судебные приставы возбудили исполнительное производство и принудительно добились от управляющей компании исполнения решения суда.

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