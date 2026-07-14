Суд взыскал с предприятий 4 млн рублей за незаконную свалку в Одинцове

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В Арбитражном суде Московской области удовлетворили иск Министерства экологии и природопользования региона о возмещении ущерба, причиненного почвам в Одинцовском округе. Ответчиками признаны предприятие, вывозившее строительные отходы, и собственник земельного участка, допустивший их незаконное размещение.

Суд обязал завод металлической мебели «Металл-завод» и племхоз «Наро-Осановский» солидарно возместить ущерб, нанесенный окружающей среде. Размер компенсации составил 4,4 миллиона рублей.

Проверка инспекторов экологического надзора показала, что с территории промышленного предприятия вывозился грунт, смешанный со строительными отходами. Незаконное складирование велось на соседних земельных участках, принадлежащих аграрному предприятию. Часть отходов оказалась в границах водоохранной зоны реки Сетунь. Сотрудникам Минэкологии пришлось пресечь продолжавшиеся работы по размещению мусора.

Эксперты установили, что площадь загрязнения достигла почти двух тысяч квадратных метров. Объем незаконно размещенных отходов превысил 1,5 тысячи кубометров. Проведенная оценка подтвердила ущерб почвам на сумму 4,4 миллиона рублей.