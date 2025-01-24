Суд вынес приговор по делу о жестоком убийстве женщины в Кашире

По данным Прокуратуры Московской области, 13 декабря 2022 года Беспалов со своим братом и подругой распивал алкоголь в одной из квартир Каширы. В какой-то момент женщину обвинили в краже денег. Брат подсудимого начал бить ее кулаками и ногами по голове. Она упала на пол.

Пока Беспалов удерживал жертву на полу, его брат обмотал шею женщины телевизионным кабелем и затянул его. Убедившись, что подруга мертва, мужчины завернули ее тело в покрывало и спрятали на улице недалеко от дома.

Суд приговорил виновного к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил.

В отношении брата Беспалова ведется отдельное уголовное дело.