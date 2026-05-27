Суд в Видном заключил под стражу обвиняемого в мошенничестве на 10 млн рублей

Суд в Видном рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении П. А. Малова. Он обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования на 10 миллионов рублей. По решению ведомства его заключили под стражу.

Обвиняемый заключил кредитный договор с ПАО «Сбербанк» на строительство жилого дома с покупкой земельного участка на общую сумму более 10 миллионов рублей. При этом он заранее договорился с другими злоумышленниками о хищении полученных средств. Он предоставил поддельные документы с ложными данными о месте работы, должности, размере дохода и финансовом положении.

После этого Малов П.А. обналичил полученные средства и не использовал их на указанные цели, а распорядился ими по своему усмотрению.

Суд заключил обвиняемого под стражу на два месяца до 23 июля.