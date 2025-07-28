Суд в Сергиевом Посаде рассмотрит дело о мошенничестве на 134 млн рублей

Двое мужчин в Сергиевом Посаде создали нелегальные акционерные общества под видом крупных холдингов. Злоумышленникам удалось обмануть 13 предприятий на более чем 134 миллиона рублей. Прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело передано в суд.

В областной прокуратуре сообщили, что один из мужчин в июле 2021 года организовал преступную группу, его пособником выступал знакомый. С августа по октябрь того же года мошенники подыскали номинального руководителя. Они зарегистрировали на него два акционерных общества «Агрокомплекс Новомосковский» и «Русавтодор», схожих по названию с реальными холдингами.

Злоумышленники заключили фиктивные договоры не менее чем с 13 предприятиями из Московского региона, Татарстана, Башкирии и других субъектов на поставку продукции. Однако обязательства по оплате перед клиентами они не выполняли. Продукцию мужчины получали, хранили ее на складе в Сергиевом Посаде и перепродавали в других регионах.

Сергиево-Посадский суд рассмотрит дело по существу. Соучастников группы объявили в международный розыск. Большую часть похищенного имущества удалось найти и вернуть владельцам.