Суд в Орехово-Зуеве рассмотрит дело о незаконном обороте контрафактных сигарет

Уголовное дело о незаконном обороте контрафактной табачной продукции направили в суд в Орехово-Зуеве. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении двух жителей.

С августа до декабрь 2025 года супружеская пара приобрела и перевезла немаркированную табачную продукцию на территорию округа для продажи. Товар был произведен под видом известных брендов с использованием поддельных акцизных марок.

Деятельность злоумышленников пресекли сотрудники полиции. Из незаконного оборота изъяли около 800 пачек сигарет на сумму более 105 тысяч рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.