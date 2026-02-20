Суд в Одинцове вынес приговор по делу об убийстве матерью новорожденного

Местная жительница обвинялась по статье 106 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ее признали виновной в убийстве новорожденного ребенка и приговорили к двум годам колонии-поселения.

Суд установил, что 1 октября 2025 года женщина находилась дома. Она не стала вызывать врачей и рожать в нормальных условиях, а пошла в уличный туалет (выгребную яму) и родила там.

Ребенок родился здоровым, доношенным и живым, однако женщина не хотела, чтобы кто-то узнал о родах. Она завернула младенца в полотенце и оставила в холодном туалете. Когда она заворачивала ребенка, ткань закрыла ему нос и рот, поэтому он не мог дышать и погиб из-за удушья.

При назначении наказания суд учел ряд обстоятельств: характер и степень общественной опасности содеянного, данные о личности подсудимой, а также смягчающие обстоятельства.