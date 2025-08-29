Суд в Балашихе вынес приговор по делу о ДТП с гибелью ребенка

Балашихинский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении водителя автобуса. Он насмерть сбил 4-летнего мальчика на пешеходном переходе. Виновного приговорили к 1,5 года колонии.

Как сообщили в областной прокуратуре, инцидент произошел вечером 26 марта на улице Свердлова. За рулем транспортного средства был 62-летний Бактыбек Абдуллаев.

В результате ДТП ребенок скончался от телесных повреждений в машине скорой.

Помимо заключения на 1,5 года, виновного лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспорта на 2,5 года. Приговор суда в законную силу еще не вступил.