Суд в Балашихе рассмотрит дело о хищении 15,3 млн рублей в рамках нацпроекта

В Подмосковье осудят пять человек за хищение более 15,3 миллиона рублей в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом рассказали прокуратуре Московской области.

Следствие выяснило, что генеральный директор строительной фирмы «Смарт» в июне 2019 года подписал договор на ремонт набережной реки Пехорка в Балашихе. Он решил украсть деньги из бюджета и подговорил своего заместителя — директора компании-субподрядчика «Стройград». В 2019 году они вместе подделали документы о стоимости и объеме работы для администрации округа, похитив девять миллионов рублей.

В 2020 году руководитель и сотрудники той же фирмы обманули администрацию города Богородское, когда благоустраивали набережную реки Клязьма. Они снова подали фальшивую отчетность и украли больше шести миллионов рублей.

Теперь уголовное дело направлено в Балашихинский городской суд. Прокуратура требует вернуть украденные деньги обратно в бюджет.