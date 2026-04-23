Суд удовлетворил иск о нарушениях природоохранного законодательства в Подольске

Подольский городской суд рассмотрел исковое заявление Межрайонной природоохранной прокуратуры Московской области и удовлетворил требование об устранении нарушений законодательства в сфере охраны окружающей среды. Основанием для иска послужила информация, предоставленная представителями Минэкологии Московской области, которые также приняли участие в судебном процессе.

Министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин сообщил, что ответчиком по делу выступило ООО «ТЭК-2», обеспечивающее теплоснабжение в округе. «В конце прошлого года компании были переданы для эксплуатации 40 котельных», — отметил министр. Одним из ключевых экологических требований является согласованный с министерством план по сокращению выбросов в период неблагоприятных метеоусловий. Однако, по словам Мосина, ответчик в течение полугода не обратился за согласованием планов.

Представители «ТЭК-2» в ходе заседания возражали против требований прокуратуры, ссылаясь на концессионное соглашение, но суд отверг их доводы и обязал компанию разработать и представить планы по уменьшению выбросов в течение следующих шести месяцев.