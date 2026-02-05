Суд рассмотрит иск о взыскании ущерба от незаконной свалки в Подмосковье

Министерство экологии Московской области продолжает борьбу с нелегальными свалками в селе Булатниково Ленинского городского округа. Ведомство направило в суд новое исковое заявление против владельца одного из участков, зарегистрированного в Москве.

«Наши специалисты выявили целый ряд незаконных свалок в Булатникове, — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин. — В том числе навалы отходов обнаружены на участке гражданина, предназначенном для индивидуального жилищного строительства».

Аккредитованная лаборатория провела обследование свалки, лабораторный анализ проб отходов и рассчитала сумму ущерба — она составила 252 тысячи рублей. Министерство намерено взыскать эти средства через суд.

Ранее сообщалось, что суды рассматривают еще несколько исковых заявлений Минэкологии о возмещении ущерба от свалок в Булатникове.