Суд рассмотрит дело о ДТП с участием грузовика, в котором погиб ребенок

Прокуратура Московской области направила в суд уголовное дело в отношении 55-летнего гражданина Республики Беларусь. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели годовалого ребенка и причинению тяжкого вреда здоровью трех человек.

По версии следствия, днем 20 июля 2025 года на 124-м километре автодороги М-1 «Беларусь» в Можайском муниципальном округе обвиняемый, управляя грузовым автопоездом DAF с полуприцепом, превысил скорость, не справился с управлением и совершил наезд на остановившийся автомобиль Chery Tiggo 7 под управлением 44-летней жительницы Смоленской области.

В результате аварии тяжкий вред здоровью был причинен женщине-водителю кроссовера, которая находилась на восьмом месяце беременности и потеряла ребенка, а также двум ее дочерям, родившимся в 2009 и 2019 годах. Годовалая дочь женщины скончалась на следующий день в медицинском учреждении от полученных травм.

Обвиняемый признал свою вину, и ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Московский областной суд для рассмотрения по существу.