Суд продлил арест сотрудникам реабилитационного центра в Подмосковье

Видновский городской суд продлил срок содержания под стражей сотрудникам реабилитационного центра в Подмосковье, которых обвиняют в незаконном лишении свободы нескольких человек. Решение приняли по ходатайству следствия в рамках расследования уголовного дела.

Под арестом до 3 августа 2026 года останутся Н. Г. Морин, М. А. Литвак, М. К. Петушков, П. С. Колесов и К. С. Вихарев.

Им предъявили обвинение по статье о незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и предметов, использовавшихся в качестве оружия. Кроме того, одному из обвиняемых — М. А. Литваку — также вменяют похищение человека.

По версии следствия, противоправные действия происходили в реабилитационном центре, расположенном в Ленинском округе. Следователи считают, что сотрудники учреждения действовали по указанию руководителя центра.

Под видом оказания немедицинской помощи людям с алкогольной и наркотической зависимостью подозреваемые, по предварительным данным, незаконно удерживали людей.

В материалах дела говорится, что одного из потерпевших обвиняемые якобы похитили из собственной квартиры, проникнув туда без разрешения, после чего насильно доставили в реабилитационный центр. Других людей удерживали в здании против их воли, применяя физическое насилие и угрожая.

Расследование уголовного дела продолжается. Следственные органы устанавливают все обстоятельства случившегося, а также выявляют возможных дополнительных участников преступления.