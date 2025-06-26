Суд приговорил виновного в убийстве жителя Химок ножом к 9 годам колонии

Химкинский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Артема Убаева. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда, повлекшего за собой смерть человека. В 2024 году в состоянии алкогольного опьянения он выхватил нож у своего знакомого и нанес ему удар в бедро.

«Заместитель прокурора Московской области Сергей Рокитянский поддержал обвинение по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», — отметили в прокуратуре Подмосковья.

Происшествие произошло на одной из улиц Химок. Артем Убаев ударил потерпевшего ножом в область бедра, после чего тот скончался в больнице. Его осудили по статье 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть.

Суд приговорил Убаева к девяти годам и шести месяцам в исправительной колонии строгого режима.

Обвинение поддержал заместитель прокурора Подмосковья Сергей Рокитянский.