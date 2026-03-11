Суд приговорил руководителя компании к условному сроку за уклонение от уплаты налогов

Видновский городской суд Московской области вынес приговор по делу о неуплате налогов на сумму более 230 миллионов рублей. Обвинительный вердикт получил генеральный директор коммерческой организации.

В период с января 2019 года по декабрь 2021 года руководитель фирмы включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения, чтобы не платить налоги. За это время общая сумма неуплаченных налогов составила более 230 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия задолженность была частично погашена на сумму свыше 24 миллионов рублей. Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.

Суд также удовлетворил иск налоговой службы о взыскании оставшейся суммы неуплаченных налогов и сохранил арест на имущество осужденного.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.