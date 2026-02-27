Суд приговорил к 16 годам мужчину за двойное убийство в Егорьевске

Московский областной суд вынес приговор в отношении 34-летнего Александра Хаярова, признав его виновным в убийстве двух человек. Преступление квалифицировано по пунктам «а» и «ж» части 2 статьи 105 УК РФ как убийство двух лиц, совершенное группой лиц.

Согласно материалам дела, 13 сентября 2024 года Хаяров и его знакомый находились в квартире в деревне Поповская городского округа Егорьевск. Вместе с двумя мужчинами они распивали спиртные напитки. В ходе возникшего бытового конфликта знакомый подсудимого нанес потерпевшему множественные удары стеклянной бутылкой по голове и телу. Хаяров также присоединился к преступным действиям, нанеся не менее трех ударов руками по голове второго потерпевшего.

Затем злоумышленники продолжили наносить удары руками, ногами, гаечным ключом, горлышком от бутылки и фрагментом металлической трубы, подобранным в коридоре. Потерпевшие скончались на месте от полученных телесных повреждений.

С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Московской области суд приговорил Хаярова к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.