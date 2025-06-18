Суд Подмосковья обязал производителя упаковки заплатить за загрязнение воздуха

Арбитражный суд Подмосковья обязал производителя пластиковой упаковки выплатить почти 280 тысяч рублей задолженности по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Как рассказали в региональном Минэкологии, негативное воздействие на окружающую среду в Подмосковье является платным. На эти средства финансируют природоохранные мероприятия, которые помогают поддерживать комфортные условия для жителей.

«Поэтому мы усиливаем претензионную работу с должниками. С начала года выиграно уже шесть подобных процессов, еще ряд исков находится на рассмотрении. Я призываю всех, кто эксплуатирует источники негативного воздействия, быть законопослушными и своевременно компенсировать такое воздействие. Это в интересах всего населения Подмосковья», — сказал министр Виталий Мосин.

В министерстве напомнили, что плату взимают за выбросы в атмосферу, сбросы загрязняющих веществ в воду, а также за захоронение отходов.