Суд в Щелкове отказал компании в признании права собственности на самострой

Арбитражный суд Московской области отказал щелковской торговой компании в иске к местной администрации. Спор возник из-за самовольной постройки площадью более тысячи квадратных метров, возведенной без необходимых разрешений.

В рассмотрении дела участвовали представители Министерства экологии Московской области, так как строительство осуществлялось в границах охранных зон. Суд установил, что здание было возведено на земельном участке, входящем в приаэродромную территорию аэродрома Чкаловский. Воздушный кодекс РФ запрещает размещать на таких территориях объекты, не предназначенные для обслуживания воздушного движения.

Кроме того, постройка частично находится в зоне слабого подтопления, прилегающей к реке Клязьма. Это может привести к ущербу для земель в округе Щелково.

Учитывая все обстоятельства, суд решил отказать компании в удовлетворении исковых требований.