Суд обязал нарушителей чистоты и порядка в Подмосковье устранить нарушения

Специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приняли участие в 147 судебных разбирательствах. Все заседания прошли в течение последних двух недель.

Из них шесть исков были поданы с целью принуждения ответственных служб и учреждений к устранению выявленных недостатков. Также 74 иска касались обжалования решений лицензионного управления, а 22 — постановлений о привлечении к административной ответственности.

Теперь нарушителям предстоит выполнить все судебные предписания и пройти повторные проверки со стороны инспекторов ведомства. Если выявленные нарушения не будут устранены, то виновные будут привлечены к повторной ответственности.

Суд признал законными 15 решений в указанном периоде, однако по некоторым делам продолжается производство.

В Министерстве подчеркнули, что обращение в суд является последней мерой воздействия на недобросовестные организации, которые не исполняют свои обязательства в установленные сроки.

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