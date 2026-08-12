Суд обязал администрацию округа сохранить земляные валы в Дмитрове

Земляные валы в Дмитрове — это остатки средневековой крепости, которые сохранились практически в первозданном виде. Их начали возводить в середине XII столетия, и на протяжении почти шести веков крепость усиливали. Высота насыпи достигала 15 метров, а общая протяженность кольца составила около километра.

Уникальность земляных валов заключается в том, что крепость построили на низком, частично заболоченном берегу. Чтобы превратить равнину в неприступную преграду, с юга и юго-запада прорыли широкий ров, наполнив его водой из старого русла Яхромы. По гребню вала щетинились деревянные стены с башнями.

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