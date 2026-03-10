Суд наложил арест на автомобиль можайского жителя без водительских прав

Можайская городская прокуратура поддержала ходатайство об аресте автомобиля SOLARIS HS, который принадлежит 61-летнему местному жителю. Мужчина обвиняется в управлении транспортным средством без права на это, что предусмотрено ч. 1 ст. 264.3 УК РФ.

В суде было установлено, что в феврале 2026 года гражданин управлял своим автомобилем SOLARIS HS, несмотря на то что был лишен права управлять транспортными средствами. Сотрудники ИДПС ОВ ОГИБДД ОМВД России «Можайский» остановили его.

Кроме того, в июле 2025 года подсудимый уже был подвергнут административному наказанию по ч. 4 ст. 12.7 КоАП РФ за повторное управление транспортным средством без прав.

С учетом позиции городской прокуратуры суд принял решение наложить арест на автомобиль. Дальнейшее расследование уголовного дела находится под контролем Можайской городской прокуратуры.