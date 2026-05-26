Суд Химок рассмотрит дело о причинении вреда средней тяжести ребенку

Городская прокуратура Химок утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о причинении вреда здоровью средней тяжести 11-летнему мальчику. Мужчина 40 лет ударил ребенка ногой, пока тот находился на автобусной установке. В результате пострадавший упал и попал под колеса машины.

В ноябре прошлого года мужчина в состоянии алкогольного опьянения без причины сбил с ног 11-летнего мальчика на автобусной остановке у одного из торговых центров Химок. В результате ребенок потерял равновесие и упал под колеса приближающейся машины.

Подросток получил закрытый перелом позвоночника и плечевой кости.

Уголовное дело направили в Химкинский городской суд для рассмотрения по существу. Мужчину обвиняют в умышленном причинении вреда средней тяжести.