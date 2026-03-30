Субботники в новом формате прошли в 4 округах Подмосковья

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Субботники в обновленном формате прошли в четырех округах Подмосковья. Мероприятия провели в Мытищах, Химках, Ленинском округе и Подольске. В них приняли участие более 500 человек.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, субботники организовали совместно с сервисом «Яндекс.Смена». Участники помогли привести в порядок как обещественные территории, так и дворы. Особое внимание уделили газонам, клумбам, детским площадкам и зонам отдыха.

Платформа дает возможность участникам самостоятельно выбирать места для уборки и подходящую задачу. Среди них — покраска ограждений, высадка кустарников и многое другое.

«Мы впервые запустили подобный проект в Московской области. Он меняет привычные и традиционные способы проведения субботников. Это новый формат вовлечения жителей», — сказал глава министерства Игорь Даниленко.

За участие в субботниках можно получить бонусы в виде небольшого вознаграждения или волонтерских баллов.

В апреле в новом формате состоится общеобластной субботник. Присоединиться смогут все желающие.