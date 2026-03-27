Субботники пройдут во всех микрорайонах Химок

В Химках в ближайшие недели приведут в порядок парки, скверы и дворовые территории. Первый общегородской субботник состоится 28 марта, уборку организуют на десяти локациях.

Для выбора мест для уборки в администрации изучили просьбы и предложения от горожан. Работы начнутся в 10:00 утра. Всем желающим выдадут необходимый инвентарь — грабли, метлы и мешки для мусора.

В микрорайоне Новые Химки субботник пройдет у домов № 3 и № 7 на улице Марии Рубцовой, а также в сквере на проспекте Мельникова. Еще одна локация в этой части города — лесополоса на улице Ивановской в Новогорске возле дома № 7А.

В Сходне приведут в порядок улицу Первомайскую и сквер «Сказка», а также улицу Чапаева и подход к железнодорожной станции. В квартале Усково уберут территорию у ручья рядом с домами № 1, 3, 5, 6 и 9. Кроме того, работы пройдут на улице Горной — от серпантина до Ленинградского шоссе.

В остальных округах определены следующие адреса: в Луневском это улица Гаражная, дом № 15, в Левобережном — улица Совхозная у домов № 10 и 12, в Кутузовском — деревня Брехово, улица Зеленая, дом № 22.

«Химки — наш общий дом, и его чистота начинается с каждого из нас. Важно, чтобы субботники проходили не для галочки, а там, где это действительно нужно. Мы учли пожелания жителей и подготовили инвентарь на всех площадках», — отметила депутат Надежда Смирнова.



