Субботники пройдут вблизи железной дороги и автовокзалов в Электрогорске

Глава Павловского Посада Денис Семенов проверил содержание общественных пространств в Электрогорске. Он отметил хорошую динамику благоустройства, но поручил провести уборку территорий местных вокзалов.

Одной из точек визита стала зона за домом № 1 по улице Горького. Рабочие измельчают здесь ветки и убирают мусор.

Новый сквер продолжают благоустраивать около дома № 15б на улице Ленина. Здесь уже заасфальтировали дорожки. До конца следующей недели рабочие проведут гидропосев газона, высадят деревья и кустарники.

Следующей точкой объезда стал городской парк. Здесь установили перголу и новые информационные стенды.

«Получаю жалобы от жителей по вопросу содержания ж/д и автовокзала, а также железнодорожных путей. Очень много мусора мы сегодня обнаружили на обозначенных территориях. Поручил службам провести субботники. Также направим обращения в министерство транспорта Московской области для того, чтобы РЖД приняли в работу зафиксированные замечания», — отметил Денис Семенов.

Глава также попросил жителей ответственнее относиться к чистоте на территории общественных пространств.

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