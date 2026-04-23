Субботники пройдут в парках Одинцова 25 апреля

Всероссийская акция по уборке территорий пройдет в парке Малевича и в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Прийти могут все желающие.

Программа мероприятия включает разминку, совместный труд на свежем воздухе, концерты от коллективов Одинцовского округа, и, конечно же, угощения из полевой кухни. Для детей в парках организуют игровую анимационную программу.

Цель акции — привести территории в порядок после зимы, сделать общественные места чище и удобнее для жизни. Всем желающим на месте дадут мешки, перчатки, грабли, метлы и лопаты.

Жители в этот день будут убирать свои дворы и общественные зоны, высаживать цветы и деревья, чистить скульптуры, красить лавочки, цоколи и ограждения, наводить чистоту в подъездах.

Субботник в парке Лазутиной начнется в 10:15, встреча состоится у административного здания, а в парке Малевича — в 10:00.