Субботники пройдут 26 апреля в Пушкино

В Пушкино субботник пройдет в нескольких локациях, включая лесопарк Северный в районе дома № 69 по улице Лесной, а также на прилегающих территориях жилых домов по следующим адресам: улица Писаревская, дома № 17, 15 и 13А, улица Чехова, дом 36А, улица 50 лет Комсомола, дом 5, микрорайон Серебрянка, дома 1 и 52, микрорайон Заветы Ильича, а также улица Маяковского, дом 15а.

В Ивантеевке работы по благоустройству затронут территорию, прилегающую к железнодорожной станции «Ивантеевка-2», а также дворы жилых домов по адресам: Студенческий проезд, дом 2, улица Богданова, дома 17 и 13, улица Хлебозаводская, дом 2, корпуса 1, 2 и 3, улица Хлебозаводская, дом 12, корпуса 1, 3, 4 и 5, Советский проспект, дома 14 и 18, улица Задорожная, дом 6, улица Дзержинского, дома 15 и 19/2, Студенческий проезд, дом 35.

Жители Красноармейска смогут принять участие в субботнике в микрорайоне Северный, в районе дома № 10, а также на улице Краснофлотской, у дома № 11.

В других населенных пунктах округа также определены места проведения субботника: в поселке Ашукино будет убрана улица Станционная, в селе Тишково — сквер на набережной, в поселке Софрино — улица Патриарха Пимена, в поселке Зеленоградский — улица Шоссейная в районе памятника ВОВ, а в поселке Лесной — улица Пушкина, у дома № 1а.

Запланированная дата проведения субботника может быть скорректирована в зависимости от фактических погодных условий.