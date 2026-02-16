Субботники по уборке снега прошли в Красногорске

В городском округе Красногорск четвертую неделю подряд проводятся субботники по уборке территорий от снега. Работы организованы на шести площадках, включая станцию МЦД «Павшино».

Вместе с коммунальными службами на расчистку выходят сотрудники администрации, представители молодежных движений и неравнодушные жители. Они наводят порядок во дворах, на детских площадках, парковках, расчищают дорожки и тротуары.

На станции МЦД «Павшино» в уборке снега приняла участие первый заместитель главы округа Наталья Тимошина. «Традиционно на каждой территории мы проводим субботники. На уборку вышли сотрудники управления транспорта, связи и дорожной деятельности, управления ЖКХ и МБУ „КГС“. Такой коллектив — на каждой точке нашего любимого Красногорска», — отметила она.

У дома № 9 на Лесной улице на субботник вышли активисты «Молодой Гвардии Единой России». Они наводили порядок около Общественной приемной партии.

Работы также проводились в ЖК «Спасский мост» в Павшинской пойме, на улице 11 Саперов в Нахабино, у дома № 33 на Сходненской в ЖК «Мортонград», у дома № 10 в поселке дачного хозяйства Архангельское. На территориях задействовали снегоуборочную технику.