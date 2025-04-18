Субботник возле прибрежной территории села Новый Милет прошел в Балашихе

В Балашихе в рамках месячника чистоты и благоустройства прошел субботник на берегу реки Вьюнка, вблизи Никольского храма. В мероприятии приняли участие заместитель главы городского округа Михаил Объедков, школьники, педагоги и сотрудники РОССОЮЗСПАСа.

Участники субботника очистили территорию от бытового мусора и спилили сухие деревья.

«В Балашихе продолжается месяц чистоты и благоустройства. Весь апрель готовимся отмечать майские праздники в убранном после зимы городском округе. Я ценю и уважаю тех жителей Балашихи, которые неравнодушны и сами проявляют инициативу, выходят убирать территорию не только возле своего дома, но и во всем округе», — отметил Михаил Объедков.

Субботники проходят во всех районах Балашихи. В них участвуют школьники, студенты, работники предприятий, сотрудники администрации и депутаты, чтобы вместе сделать городской округ еще уютнее и краше.