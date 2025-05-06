Субботник в рамках партпроекта «Чистая страна» прошел в Красногорске

В майские праздники активисты партии «Единая Россия» совместно с членами «Молодой гвардии» организовали субботник неподалеку от местного партийного отделения. Вооружившись перчатками, мешками для мусора и отличным настроением, участники приступили к наведению порядка на территории.

В ходе уборки была собрана бытовая грязь — стеклянные и пластиковые бутылки, упаковки от снеков, одноразовая посуда и прочий мусор.

Председатель местного Совета депутатов и координатор проекта Сергей Трифонов отметил, что этот субботник стал очередным мероприятием в рамках партийного проекта «Чистая страна». В преддверии 9 Мая запланировано провести уборку и в других местах. Активисты продолжат заботиться об окружающей среде.