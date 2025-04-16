Субботник у мемориальной доски героя войны Сергея Солнцева провели в Одинцове

Мемориальная доска, посвященная Сергею Ивановичу Солнцеву — комиссару местного партизанского отряда и Герою Советского Союза находится в Одинцовском округе, недалеко от села Андреевское. Недавно здесь провели субботник и мероприятия по очистке территории.

Сотрудники Звенигородского филиала «Мособллес» провели субботник, на котором они принесли порядок как саму мемориальную доску, так и прилегающую к ней территорию. Лесничие убрали мусор, обрезали сухие ветки деревьев и привели памятное место в надлежащее состояние.

Алексей Барышев, участковый и государственный инспектор по охране леса Звенигородского филиала, подчеркнул, что подобные мероприятия имеют огромное значение для сохранения исторической памяти. Он отметил, что они способствуют поддержанию связи между поколениями и позволяют отдать дань уважения подвигам предков.