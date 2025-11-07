Субботник у досугового центра «Навигатор» провели в Щелкове

По инициативе «Волонтеров Подмосковья» и при поддержке досугового центра «Навигатор», юные жители округа объединились для проведения субботника.

«Организаторы заранее позаботились о всем необходимом для комфортной и продуктивной работы. Каждому участнику были предоставлены грабли для сбора листвы и мелкого мусора, пакеты для его последующей упаковки, а также защитные перчатки», — сообщили в администрации округа.

Совместными усилиями волонтеров территория, граничащая с досуговым центром «Навигатор», преобразилась. Подростки собирали опавшие листья, бытовой мусор и прочие загрязнения. Результатом их работы стали три больших мешка мусора.