Субботник провели в усадьбе Олсуфьевых в Одинцове

Сотрудники комитета по культуре администрации Одинцовского округа совместно с Молодежным центром провели культурный субботник в усадьбе Олсуфьевых в Ершове. Активисты расчистили аллеи старинного парка первой половины XIX века.

Вторую половину мероприятия посвятили культурной программе: на ступенях дворца представили выставку портретов последних хозяев особняка и их знаменитых гостей. Специалисты комитета презентовали новый туристический маршрут по усадьбе, который теперь будет доступен всем желающим.

Участники субботника первыми прошли по маршруту, где когда-то бывали Афанасий Фет и члены императорской фамилии. Для гостей организовали чаепитие с угощениями и праздничный концерт: впервые за сто лет звуки классической музыки наполнили историческое здание дворца. Исполнителями выступили юные музыканты Звенигородской детской школы искусств имени Танеева.