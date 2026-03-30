Субботник провели в микрорайоне Сходня в Химках

28 марта в микрорайоне Сходня на улице Чапаева организовали субботник в рамках месячника чистоты. Местные жители, сотрудники администрации округа, активисты, волонтеры и председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский приняли участие в уборке территории.

Участники навели порядок в общественном пространстве. Они собрали мусор, убрали сухую листву и ветки.

«Субботники объединяют людей, которые искренне любят свой город и хотят видеть его чистым и уютным. Общий труд всегда дает результат, а совместная работа сближает и наполняет энергией», — отметил председатель Совета депутатов городского округа Химки Сергей Малиновский.

Субботники в Химках состоялись на 10 площадках в различных микрорайонах при поддержке «Яндекс.Смены», «Добро.РФ» и Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.