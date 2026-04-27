Субботник провели в лесах Подмосковья 25 апреля
Экологическая акция «Субботник в лесу» прошла в Подмосковье 25 апреля. Она направлена на очистку леса. Организатором выступил региональный Комлесхоз при поддержке Мособлдумы и муниципалитетов.
Как рассказали в ведомстве, в акции участвовали сотрудники лесного хозяйства, представители трудовых коллективов и общественных организаций, а также неравнодушные жители.
В ходе субботника 19 лесничеств региона очистили от мусора и неликвидной древесины.
Центральной площадкой акции стал участок Кучинского участкового лесничества Ногинского филиала «Мособллес». Старт мероприятию дал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава округа Сергей Юров и председатель Комлесхоза Алексей Ларькин.
«С каждым годом мы видим, как растет вовлеченность жителей в их проведение и это подтверждает тот факт, что забота о лесах становится общей ценностью для всего региона», — сказал Ларькин.