Субботник прошел на берегу Назарьевского пруда в Химках

Масштабный экопикник прошел на берегу Назарьевского пруда в городском округе Химки. Участие в субботнике приняли десятки жителей поселения Луневское.

Местные жители очистили водоем и запустили живую рыбу для сохранения экосистемы. Помощь оказали сотрудники администрации и муниципальные депутаты.

«Очистку водоема проводили как ручным способом, так и с помощью специальной техники, позволяющей быстро вытаскивать водную растительность с поверхности водоема. Благодарю всех, кто принял участие в этом замечательном мероприятии», — поделилась лидер Движения общественной поддержки Ольга Гончар.

Также для жителей округа провели масштабную развлекательную программу. Выступали творческие коллективы Дома культуры «Лунево». Взрослые жарили шашлыки, а самые юные участники экоакции играли в дартс, перетягивали канаты, кружились в хороводе и соревновались в беге.

Напомним, что сотрудники «ХимСпаса» планируют очистить 39 пожарных водоемов в Химках. Также специалисты установят пирсы для удобного забора воды. Работы завершат к сентябрю.

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