Субботник проведут на реке Пехорке в Балашихе 19 июня

В Балашихе пройдет экологическая акция по очистке берегов реки Пехорки от мусора. Мероприятие организует управление экологии, транспорта, дорог и связи администрации городского округа при поддержке волонтеров и активных жителей в рамках всероссийской инициативы «Вода России».

Начало мероприятия в 11:00. Место сбора: координаты 55.800537, 37.947700, парковка: рядом с домом № 6 по Живописной улице (координаты 55.799333, 37.946018).

Участникам предоставят мешки, перчатки и грабли. Организаторы рекомендуют надеть резиновую обувь для удобства и безопасности.

Подробности и дополнительную информацию можно уточнить по телефону: +7 495 521-67-67, доб. 5521 (управление экологии, транспорта, дорог и связи администрации Балашихи).

Отметим, что акция «Вода России», инициированная Центром развития водохозяйственного комплекса и Минприроды России, объединяет усилия жителей страны для сохранения чистоты водоемов.