Субботник проведут на лыжной трассе в Цаговском лесу

В авиаграде стартовала активная фаза подготовки городских территорий к весенне-летнему сезону. Центральным событием станет масштабный субботник в Цаговском лесу, где расположена одна из самых популярных лыжных трасс округа.

Инициатива, озвученная активистами на встрече с главой округа Андроником Паком в формате «выездной администрации», получила поддержку муниципалитета.

«Цаговский лес — это не просто зеленый массив, а настоящая отдушина для жителей Жуковского. Здесь проходят тренировки лыжников, бегунов, велосипедистов, а зимой тысячи горожан выходят на лыжню. Именно поэтому вопрос о поддержании чистоты и безопасности этой территории так важен для местного сообщества», — отметили в администрации округа.

По словам организаторов, цель — не только собрать накопившийся за зиму мусор, но и устранить потенциальные угрозы: убрать опавшие ветки и пни, которые могут препятствовать движению или создавать неудобства, удалить деревья, нависающие над лыжней.