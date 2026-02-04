Субботник прошел в Павловском Посаде

После завершения обильных снегопадов, которые привели к образованию сугробов высотой до 60 сантиметров, жители округа вышли на массовый субботник. Мероприятие, направленное на ликвидацию последствий непогоды, собрало более 200 активистов, готовых прийти на помощь коммунальным службам.

Основной задачей участников стало освобождение от снега территорий, прилегающих к жилым домам, социально значимым объектам и местам массового пребывания людей. Особое внимание уделялось расчистке пешеходных дорожек и детских игровых зон. Во дворе дома № 81, на протяжении более двух часов, работа более 30 добровольцев позволила привести в порядок придомовую территорию и площадку для детей.

Параллельно с работой на местах, коммунальные службы приступили к вывозу собранной снежной массы. Специализированная техника, включая тракторы и самосвалы, задействована в оперативном вывозе снега на специально оборудованные полигоны.

«В рамках акции была приведена в порядок территория рядом с десятью жилыми домами Павловского Посада. Аналогичные мероприятия прошли и в Электрогорске, где были очищены как старый, так и новый бульвары. В сельских населенных пунктах жители самостоятельно организовали уборку на детских площадках, а спортсмены взяли на себя ответственность за очистку остановок общественного транспорта», — сообщили организаторы.