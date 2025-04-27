Субботник прошел в парке поселка Химик в Можайске

Неравнодушные жители очистили от мусора и сухих веток парк в поселке Химик. Они также облагородили воинский мемориал в преддверии празднования годовщины Великой Победы.

В субботнике приняли участие несколько десятков человек. Парк заметно преобразился: неравнодушные жители очистили газоны, собрали ветки и мусор.

На территории находится воинский мемориал. Участники субботника очистили территорию вокруг, а сотрудники Единого дорожно-транспортного центра вскоре оштукатурят и покрасят его, а также восстановят плитку на табличках.

«Такие места важны для памяти о героях, и хорошо, что о них заботятся. Благоустройство памятника — это очень важное дело. Теперь мы привели в порядок и территорию вокруг. Наш парк будет достойно встречать День Великой Победы», — рассказала местная жительница Екатерина.

Родители пришли на субботник с детьми. Во время общегородского мероприятия также привели в порядок дворы и улицы.