Субботник прошел в парке «Елочки» в Подольске

В Подольске в рамках акции «Чистый лес» прошел субботник в парке «Елочки». В мероприятии приняли участие активные жители, депутаты и волонтеры.
Акция прошла при поддержке депутатов Московской областной Думы.
«Собрался народ для того, чтобы почистить лес и создать благоприятные условия для отдыха. Это место значимое, массово посещается местным населением», — сказал заместитель директора филиала «Мособллес» Александр Бычков.
В мероприятии приняли участие неравнодушные жители, представители администрации, муниципальные депутаты и волонтеры.
«Акция проводится в Подольске систематически. Приводим в порядок лесопарковые зоны и парки, чтобы наше местное население заботилось о природе», — сказала главный аналитик отдела экологии администрации Оксана Даньшина.
В субботнике приняли участие около 200 человек. Общими усилиями удалось очистить восемь гектаров лесопарковой зоны.
