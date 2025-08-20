Субботник прошел в парке «Елочки» в Подольске

В Подольске в рамках акции «Чистый лес» прошел субботник в парке «Елочки». В мероприятии приняли участие активные жители, депутаты и волонтеры.

«Собрался народ для того, чтобы почистить лес и создать благоприятные условия для отдыха. Это место значимое, массово посещается местным населением», — сказал заместитель директора филиала «Мособллес» Александр Бычков.

В мероприятии приняли участие неравнодушные жители, представители администрации, муниципальные депутаты и волонтеры.

«Акция проводится в Подольске систематически. Приводим в порядок лесопарковые зоны и парки, чтобы наше местное население заботилось о природе», — сказала главный аналитик отдела экологии администрации Оксана Даньшина.

В субботнике приняли участие около 200 человек. Общими усилиями удалось очистить восемь гектаров лесопарковой зоны.