Субботник прошел в микрорайоне Левобережный в Химках

Жители микрорайона Левобережный и муниципальные депутаты Ирина Спирина и Наталья Каныгина приняли участие в масштабной уборке. Весенние субботники провели на нескольких территориях в Химках.

Активисты привели в порядок двор домов № 10 и № 12 на Совхозной улице и дома № 6 на улице Пожарского. Инвентарь предоставили в администрации Химок.

«Мы убрали мусор, прошлогоднюю листву и привели в порядок придомовую территорию. Жители микрорайона Левобережный — очень сплоченные. У нас получился настоящий праздник чистоты и единства», — сказала Наталья Каныгина.

Субботник провели и во дворе дома № 19 по улице Энгельса в Старых Химках. Организовала уборку муниципальный депутат Инна Монастырская.

Привели в порядок также территорию городских парков. К уборке в парке Толстого подключились сотрудники Объединенной дирекции парков и муниципальный депутат Николай Томашов.

«Парк имени Толстого — это особое место для каждого химчанина. Субботники помогают не только сделать его чище здесь и сейчас, но и способствуют тому, что жители начинают относиться к парку с еще большей заботой и ответственностью», — добавил Николай Томашов.

Такие мероприятия пройдут во всех микрорайонах Химок до конца этого месяца.