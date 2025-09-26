Субботник прошел у СНТ «Локомотив» в Богородском округе

Масштабный субботник прошел в лесу возле СНТ «Локомотив» в Богородском округе. В муниципалитете с 2021 года проводят подобные мероприятия по ликвидации свалок и крупных навалов мусора в массивах.

Около 50 человек — сотрудники управляющих компаний, представители общественности, активисты, волонтеры и жители ближайших СНТ — приняли участие в экологической акции.

Вооружившись граблями, метлами, мусорными пакетами и перчатками, участники принялись за работу. Мероприятие началось рано утром и продолжилось днем. К двенадцати часам удалось собрать порядка 27 кубов мусора. В помощь также была направлена тяжелая техника.

Место выбрали по многочисленным просьбам жителей, так как именно здесь накопилось большое количество мусора.

Теперь гулять в лесном массиве станет гораздо приятнее.