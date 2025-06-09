Субботник прошел у пруда Пятачок в Балашихе

В жилом комплексе «Новоград Павлино» организовали субботник на берегу пруда Пятачок — популярного места отдыха жителей Балашихи. К уборке присоединились сотрудники администрации города, представители компании-застройщика, управляющей компании «Новоград» и местные жители.

Проведение события возглавили руководитель управления строительного комплекса Вячеслав Мерзляков и директор УК «Новоград» Светлана Богданова. Пруд Пятачок давно стал любимым уголком природы для жителей микрорайона, но его берега со временем начали утопать в мусоре. Откликнувшись на обращения граждан, администрация и застройщик организовали совместную уборку.

«Жители Павлино подняли вопрос о замусоренности водоема, и мы решили действовать сообща. Вместе собрали много бытового мусора и опавших веток, чтобы вернуть этому месту чистоту», — поделился Вячеслав Мерзляков.

В ходе уборки собрали мусор, включая пластик, бумагу и ветки. Все это погрузили в контейнеры и вывезли для дальнейшей утилизации.

Благодаря совместным усилиям береговая линия пруда Пятачок вновь стала чистой и привлекательной, что позволит жителям наслаждаться отдыхом у воды в ухоженной и приятной обстановке.